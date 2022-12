The Witcher, l'attore Joey Batey sull'addio di Cavill: ''È un buon amico, ci mancherà''

L'addio di Henry Cavill non è stato ancora digerito dai fan di The Witcher che, infuriati e delusi, preferiscono la cancellazione della serie ad un cambio di protagonista. Mentre il ruolo di Geralt ha trovato un nuovo volto in quello di Liam Hamsworth, i colleghi di Cavill continuano ad omaggiarlo.

Questa volta ad esprimere un parere sulla vicenda è stato Joey Batey, l'attore che interpreta Jaskier nella serie Netflix. In una recente intervista ha infatti affrontato anche lo spinoso argomento che sta monopolizzato l'attenzione intorno a The Witcher, in questi ultimi mesi.

Sebbene la serie abbia ottenuto recensioni contrastanti da parte della critica e del pubblico, l'interpretazione di Cavill ha sempre convinto tutti, ottenuto giudizi ampiamente positivi sulle prime due stagioni dello show, con un pubblico ansioso per la sua ultima interpretazione nella terza stagione. Durante la promozione di The Witcher: Blood Origin - serie spin-off del franchise - Batey ha confermato di aver sentito il collega dopo l'annuncio del suo addio, esprimendogli il suo rammarico per la scelta presa: ''Sì, ho parlato con Henry. Ci scriviamo spesso. È un ottimo amico. Gli ho mandato un messaggio per dirgli quanto mancherà a tutti i membri dello show'', ha raccontato l'attore che ha continuato: ''Io e Henry siamo molto, molto amici. Abbiamo passato gli ultimi quattro anni, sapete, a costruire questa storia''.

Per un attore che lascia, un altro entra in scena. Seppur in salita, l'avventura di Hamsworth nei panni di Geralt inizierà con la quarta stagione e, se è stato scelto proprio Liam, un motivo ci sarà!