The Witcher, un attore dei videogiochi si è unito al cast della seconda stagione?

Continuano i lavori per la seconda stagione di The Witcher, ed è notizia di poche ore fa che la produzione ha ingaggiato cinque nuovi attori, tra i quali vi sarebbe anche uno dei doppiatori del videogioco più popolare della saga.

La serie Netflix con Henry Cavill sta rimpolpando il proprio cast, e dopo l'arrivo di Rebecca Hanssen nei panni della Regina Meve ecco aggiungersi altri sei nuovi attori.

Diamo quindi il benvenuto a Richard Cunningham (Queste Oscure Materie, Rogue One: A Star Wars Story) che potrebbe interpretare uno dei monarchi del Nord, come ipotizza il sito Redanian Intelligence; Michele Moran (Into The Badlands, Flack), il cui ruolo è sconosciuto e sul quale non abbiamo ancora indizi; Krysten Coombs (S.O.S. Natale, Il Trono di Spade), anche qui non sappiamo chi interpreterà, ma i colleghi suggeriscono uno dei Fratelli Dahlberg; e Niamh McCormack (An Crisis) che pare darà il volto al misterioso personaggio W (probabilmente un nome in codice).

Infine, abbiamo Alastair Parker (Doctor Who, Spooks), che in The Witcher 3: Wild Hunt presta la voce al nano Cleaver. Ancora una volta non è stato divulgato il ruolo che ricoprirà, ma il suo aspetto fisico potrebbe avere le similarità necessarie per interpretare Sigismund Dijkstra che nei casting call avrebbero chiamato David.

Vedremo nei prossimi giorni quali notizie ci arriveranno dal set della seconda stagione di The Witcher, e se si tratterà di conferme o smentite (o silenzio più totale).