The Witcher, un'attrice ha pianto per l'addio di Cavill

L'addio di Henry Cavill all'armatura Geralt di Rivia dopo ben tre stagioni di The Witcher non è stato facile nè per i fan ( molti si sono chiesti perché il finale di The Witcher non coincidesse con l'abbandono di Cavill) né per gli attori della popolare serie su Netflix.

L'iconico trio composto da Yennefer, Ciri e Geralt vedrà la new entry di Liam Hemsworth nei panni del Lupo Bianco nella quarta stagione, e Anya Chalotra l'interprete di Yen non ha nascosto di aver versato qualche lacrima per l'addio di Cavill, un sentimento condiviso con Freya Allan aka Ciri: le due attrici hanno raccontato com'è stato salutare l'attore a SFX: "Ero davvero triste quando ho ricevuto questa notizia - ha detto Chalotra - potrei aver versato qualche lacrima. È un viaggio che abbiamo intrapreso insieme per molto tempo, tutti noi. Soprattutto nella mia carriera, The Witcher è stata la cosa più importante che ho fatto. È il progetto che mi ha dato il via. Henry è stata una parte importante di tutto questo. È un membro cruciale dello show e mi mancherà molto".

Il futuro di The Witcher per tutti gli episodi della terza stagione è nelle mani di Henry Cavill come vediamo nel trailer della terza stagione di The Witcher. Ma la guerra verrà portata avanti solo da Hemsworth e ciò rende The Witcher 3 sempre più attesa tra i fan. Lo show basato sui popolari romanzi di Andrzej Sapkowski torna con la terza stagione su Netflix con la prima parte il 29 giugno 2023.