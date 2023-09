The Witcher, l'attrice di Yennefer non voleva body double per le scene di sesso

L'addio di Henry Cavill a The Witcher definisce il futuro della serie TV che vedrà Liam Hemsworth prendere le redini del Lupo Bianco. E se parliamo di futuro, non possiamo che menzionare Anya Chalotra, interprete di Yennefer che è riuscita a fare suo un personaggio dalla storia complessa.

La devozione al ruolo della maga per l'attrice è evidente anche per via delle sfide che ha dovuto affrontare come Yennefer, tra cui le scene di sesso che tendono ad essere sempre un argomento decisamente spinoso sul set.

Chalotra aveva la possibilità di adoperare una controfigura per le scene di sesso, eppure dopo la prima scena l'attrice ha deciso di realizzare direttamente lei la scena, al fine di rendere l'interpretazione ancora più autentica: "Avevo una controfigura per le scene più intime, e lei era sempre lì - ha rivelato Anya Chalotra a Metro UK - ma non l'ho fatto. L'ho usata solo per la prima scena perché mi sono resa conto molto rapidamente in quella prima scena che in realtà non mi sentivo molto a mio agio". Dopo un primo momento di imbarazzo, dunque, l'attrice ha superato anche questo ostacolo recitando persino nelle scene di nudo interpretando con autenticità il suo personaggio.

Anche se il suo partner è cambiato, l'attrice ha dichiarato più volte di essere entusiasta dell'arrivo di Hemsworth sul set di The Witcher: adesso che l'addio di Cavill è ufficiale, quante stagioni avrà The Witcher?