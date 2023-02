The Witcher, l'autore dei libri snobba la serie Netflix: 'Meh, ho visto di meglio'

Dopo le ultime indiscrezioni che hanno parlato di una possibile cancellazione di The Witcher con la stagione 5, la serie fantasy di Netflix che presto rimarrà orfana di Henry Cavill subisce un altro contraccolpo mediatico, questa volta arrivato direttamente dell'autore originale della saga.

In una nuova intervista promozionale, infatti, Andrzej Sapkowski, lo scrittore polacco autore della saga letteraria di Geralt di Rivia, ha rivelato le sue impressioni sull'adattamento televisivo di Netflix, che però a quanto pare non sono delle più entusiastiche. Parlando alla Taipei International Book Exhibition di Taiwan, come riportato da Redanian Intelligence, Sapkowski, noto per le risposte brevi, se non addirittura brusche, ha dichiarato: "Meh, ho visto di meglio. E ho visto di peggio", come a dire che la serie tv tratta dai suoi libri sta lì, nel limbo della mediocrità, il famoso giudizio del 'senza infamia e senza lode'. Come da tradizione, l'autore non ha argomentato ulteriormente la sua risposta.

Come forse saprete, lo scrittore in passato ha dichiarato di aver espressamente richiesto alla produzione della serie Netflix di non essere incluso in alcun modo nella creazione dello show, e in compenso non ha mai preteso che gli showrunner seguissero alla lettera i suoi romanzi poiché crede "nella libertà di qualunque artista e nella sua espressione".

Curiosamente, secondo le ultime novità The Witcher 3 sarà la stagione più fedele di sempre rispetto ai libri originali.