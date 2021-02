The Witcher, ecco la bellissima composizione di Jaskier per San Valentino

A inizio settimana, la showrunner di The Witcher, Lauren S. Hissrich, è intervenuta via social per ricordare l'anniversario dell'inizio delle riprese della seconda stagione della serie, poi ritardata causa Pandemia di Coronavirus, e adesso, nel giorno di San Valentino, è Joey Batey (Jaskier) a condividere qualcosa via Twitter.

La composizione condivisa dal paroliere della serie è relativa al sentimento d'affetto che sta nascendo tra Geralt di Rivia e Ciri e recita così (tradotta in Italiano cercando di trovare le rime giuste):



"Cos'è questa cosa qua? Un inatteso impeto di felicità?

E se il cuore fosse tentato da Triss, di là?



Non c'è bisogno di indovinare; inoltre sto cominciando a divagare

Perché oggi la mente si muove a ritmo del cuore, a quanto pare



Non sono un maestro dell'amore ma ho una teoria

Che tra il nostro Witcher e Ciri potrebbe esserci affetto, sintonia



E mentre l'amore è un sentimento delicato da affrontare

Per Ranuncolo, nel cuore di Geralt, uno spazio è sempre facile da trovare



Possono l'uva e i lillà renderci deboli?

Proprio come questi versi languidi?



Non cercate più! Il migliore tra gli scapoli

è l'uccello canterino del Continente; chiamatemi"



Questa invece la versione originale:



"What's this? An unexpected rush of bliss?

Could the heart be tempted to wander closer to Triss?

No need to guess; besides, I digress,

For today my mind moves to the beat of my chest.

I'm no master of love, but I do have a theory,

That a caring bond will blossom between our Witcher and Ciri.

And while love is a sensitive subject to broach,

There will always be room in Geralt's heart for Roach.

Do lilac and gooseberries make you weak?

Much like these beautiful words that I speak?

Search no more! The most eligible bachelor of all

is the songbird of the Continent; I'll wait for your call".



In attesa della seconda stagione potete recuperare la prima stagione di The Witcher, ora disponibile su Netflix insieme a Making The Witcher, uno speciale documentario: attualmente ricordiamo che i nuovi episodi non hanno ancora una data di uscita.

La serie, oltre a Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, include anche Anya Chalotra nei panni di Yennefer e Freya Allan nei panni di Ciri. I nuovi membri del cast per la seconda stagione sono Kim Bodnia (Killing Eve) come Vesemir, Yasen Atour (Young Wallender) come Coen, Agnes Bjorn come Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) come Lambert, Basil Eidenbenz come Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) come Lydia, Kristofer Hivju (Game of Thrones) come Nivellen e Mecia Simson come Francesca.