The Witcher: ecco le bellissime monete d'argento da collezione in edizione limitata!

Grandi notizie per i fan di The Witcher e per i collezionisti di ogni genere di gadget legato alla serie di libri e ovviamente alla serie Netflix di successo. La società The Gdańsk Mint in contemporanea con l'arrivo della seconda stagione, ha rivelato le sue seconde monete ispirate a La spada del destino.

Nel 2019, poco prima del debutto della serie, The Gdańsk Mint, in collaborazione con l'autore Andrzej Sapowski, ha annunciato la prima di una moneta da collezione ispirata a ogni libro della serie. E adesso, appena un anno dopo e poco prima del debutto della seconda stagione, ecco le nuove monete!

Proprio come la versione precedente, ci saranno due monete in edizione limitata e in quantità limitata: 2.000 pezzi della moneta da 2 once e 200 pezzi della moneta da 1 kg. Entrambi hanno le loro scene distinte dalla storia e sono state meticolosamente progettate per attirare i fan di The Witcher.

La moneta da 2 once è descritta come segue: "La regina di Brokilon - Eithne, principessa di Cintra - Ciri e la driade Braenn. Nel calice c'è l'Acqua di Brokilon con poteri speciali. L'acqua potabile di Ciri dovrebbe influenzare il destino della ragazza e di altri personaggi: può rimanere a Brokilon o seguire il suo destino. Sullo sfondo vediamo Geralt che uccide uno scolopendromorfi, un mostro che vive nei boschi."



La moneta è impreziosita dai dettagli: la spada di The Witcher è stata placcata con oro puro e il calice è realizzato in vetro 3D multistrato lucidato a mano, in cui sono stati affondati scaglie d'oro. Il dritto è decorato con ornamenti e simboli relativi alla Foresta di Brokilon, alle spade di Geralt e al simbolo della Scuola del Lupo.



La seconda moneta da 1 kg è realizzata in argento purissimo. Perché all'altezza di 3,6 mm, c'è un'incredibile quantità di dettagli da ammirare. Il rovescio mostra una scena di un combattimento tra draghi dalla storia della Spada del Destino (il drago d'oro chiamato Borch Three Jack Daws nello spettacolo). Le agate su entrambi i lati della moneta rappresentano il sole e il dritto includeva il nome polacco del drago: Villentretenmerth.



La moneta da 2 once verrà venduta per circa $ 375 dollari e quella da 1 kg per $3,720 dollari. Le monete dell'anno scorso sono state vendute rapidamente perciò vi consigliamo di preordinarla appena sarà possibile se desiderate una moneta di The Witcher.



Intanto ci sono grosse novità sulla produzione della seconda stagione di The Witcher dopo lo stop forzato delle riprese a causa della positività al COVID-19 di quattro membri dello staff.