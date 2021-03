The Witcher: Blood Origin, nel cast anche Laurence O'Fuarain di Game of Thrones

Oltre alla seconda stagione di The Witcher, i fan del franchise attendono anche l'uscita dello spin-off The Withcer: Blood Origin. Su quest'ultima serie non erano state comunicate novità negli ultimi tempi, ma stando a quanto riporta Deadline c'è un'importante aggiunta al cast: ci sarà infatti Laurence O'Fuarain, visto in Game of Thrones e Vikings.

In The Witcher: Blood Origin Laurence O'Fuarain interpreterà Fjall, nato in un clan di guerrieri incaricati di proteggere un re. Fjall si porta dentro ll peso della morte di una persona cara, caduta in battaglia per salvargli la vita, e a causa di questa ferita cerca disperatamente la redenzione. Per vendicarsi, recita la descrizione del personaggio, combatterà al fianco del più improbabile degli alleati.

La notizia segue quella dell'ingaggio di Jodie Turner-Smith, il cui personaggio, Eile, sembra tra l'altro avere dei punti di contatto con Fjall: entrambi sono infatti responsabili della difesa dei reali.

Secondo la sinossi, e stando ai retroscena emersi su The Witchet: Blood Origin, la serie prequel, composta da sei episodi, sarà ambientata 1200 anni prima delle avventure di Geralt di Rivia e degli eventi della serie principale. Declan de Barra è lo showrunner della serie, di cui è anche produttore esecutivo, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, showrunner di The Witcher.