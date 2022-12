The Witcher: Blood Origin, come è nato il primo witcher? Parla Declan de Barra

Mentre iniziano a spuntare le prime recensioni di The Witcher: Blood Origin, Declan De Barra, uno dei creatori dello show, ha rivelato quanto è stato difficile e al contempo entusiasmante giungere alla creazione del primo prototipo di witcher, l'iconico guerriero mutante portato al successo televisivo da Henry Cavill.

Per realizzare questa produzione infatti gli autori non si sono potuti servire pienamente dei libri di Andrzej Sapkowski che affrontano la nascita di questa particolare specie solo in maniera collaterale. Non si sa infatti chi sia effettivamente il primo witcher e dunque, solo quando Blood Origin arriverà su Netflix il 25 dicembre, avremo la possibilità di conoscere per davvero questo "avo" di Geralt Di Rivia.

In un video che trovate in calce alla notizia, Declan De Barra a tal proposito dice: "Sappiamo nei libri fino a un certo punto come sono stati creati i witcher. Il motivo per cui lo chiamiamo Blood Origin è perché stiamo raccontando la storia del primo prototipo vero e proprio di witcher".

Il creatore della serie ha poi aggiunto: "Questo witcher non è il witcher che conosciamo che è umano e, sai, può prendere pozioni e avere poteri. È una sua versione beta. Ma è l'origine di ciò che consente ai witcher di esistere nel mondo di The Witcher nei libri di Sapkowski".

Non sappiamo ancora esattamente cosa aspettarci da The Witcher: Blood Origin ma ormai, manca sempre meno alla sua messa in onda e dunque, per conoscere a fondo questa storia di origine, non ci resta che attendere.