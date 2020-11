The Witcher: Blood Origin, emergono nuovi dettagli sui due protagonisti Elfi

Netflix sta lavorando duramente per non far emergere troppi dettagli sulla seconda stagione di The Witcher e sull'annunciata The Witcher: Blood Origin, serie prequel ambientata molto prima delle avventure dello strigo Geralt di Rivia (Henry Cavill) e del suo fedele amico, bardo e poeta Ranuncolo (Joey Batey).

Proprio in merito a questo secondo progetto, è grazie a The Illuminerdi che possiamo avere nuove informazioni sui due protagonisti dello show, entrambi Elfi, un uomo e una donna. Il personaggio di Eile era stato precedentemente confermato, ed appartiene a un clan di Elfi che sfrutta i coltelli come arma principale. La specializzazione nell'arte dei coletti sta spingendo la produzione alla ricerca di un'attrice particolare, anche con un background da danzatrice o nella ginnastica acrobatica.



Arriva poi una descrizione del protagonista maschile, chiamato Fjall. Il personaggio ha più o meno la stessa età di Eile ma proviene da un clan avversario. È descritto come fisicamente molto forte, vigoroso, austero e viscerale. Forse le voci che volevano Jason Momoa in The Witcher: Blood Origin si riferivano proprio a questo personaggio, al cui look e mood bene sembra adattarsi l'attore.



Questi due personaggi si aggiungono alla Principessa Merwyn, che dovrebbe essere molto importante nell'economia del racconto.



