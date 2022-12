The Witcher Blood Origin: Eredin, il teschio e l'inizio di tutto

Nonostante lo spin-off di The Witcher Blood Origin sia stato massacrato dai fan, la serie ha tra i suoi personaggi principali una delle figure più affascinanti e temibili dell'universo creato da Andrzej Sapkowski: Eredin, di cui viene raccontata la genesi a partire dal suo iconico teschio.

Per chi ha familiarità con la saga di The Witcher, il nome Eredin dovrebbe risultare più che familiare e, alla sua comparsa in Blood Origin, avrebbe dovuto far suonare qualche campanello d'allarme. Interpretato da Jacob Collins-Levy, il personaggio viene raccontato nel dettaglio nei vari episodi della serie, preparando il terreno per un Eredin Signore della Caccia Selvaggia ed Oscuro Spettro di Mörhogg.

Lo showrunner De Barra ha anche svelato il perché vediamo il Comandante Elfo Eredin Bréacc Glas, in una delle scene finali dell'episodio 4, raccogliere l'iconico teschio - che poi diverrà parte della sua armatura: ''Più che altro è un omaggio ai fan'', ha spiegato De Barra, che ha poi continuando: ''Questo è solo l'inizio. Per il momento lo avete visto nella sua forma più innocente possibile!''.

Dichiarazioni -queste - che lasciano senza dubbio intendere la volontà di continuare con il progetto. Nonostante permangano però dubbi sulla realizzazione di Blood Origin 2, il franchise di The Witcher è comunque destinato ad espandersi. Secondo la showrunner Lauren Hissrich, infatti, i libri possiedono tante storie ancora inesplorate, pronte per essere raccontate!