The Witcher: Blood Origin, Jodie Turner-Smith sarà Éile nella serie Netflix

Con The Witcher Netflix sembra davvero aver trovato la proverbiale gallina dalle uova d'oro: la serie con Henry Cavill è stata uno dei più grandi successi della piattaforma e il lavoro di Sapkowski è tanto vasto da poter offrire materiale per un bel po' di stagioni e spin-off, proprio come questa The Witcher: Blood Origin.

La serie, come recita la breve sinossi disponibile sulla pagina ufficiale Netflix, sarà ambientata circa 1200 anni prima delle avventure del nostro Geralt e narrerà la storia della nascita del primo Witcher: uno show che pian piano sta assumendo contorni sempre più concreti, a partire dai nomi dei protagonisti.

Ultimo ingresso nel cast di The Witcher: Blood Origin è infatti quello di Jodie Turner-Smith: già vista in serie come True Blood e film come The Neon Demon, l'attrice darà volto ad Éile, guerriera dalla voce di una dea che ha lasciato il proprio clan per assecondare il suo sogno di musicista. Una serie di eventi, però, farà sì che la nostra torni ad imbracciare le armi alla ricerca di vendetta e redenzione.

Recentemente, intanto, sono saltati fuori altri dettagli sui due protagonisti elfi di The Witcher: Blood Origin; ecco, invece, tutto ciò che sappiamo ad oggi su The Witcher: Blood Origin.