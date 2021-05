The Witcher: Blood Origin, Jodie Turner-Smith spiega perché ha abbandonato la serie

La serie prequel di The Witcher in produzione in casa Netflix, The Witcher: Blood Origin ha dovuto rinunciare a Jodie Turner-Smith, che non ricoprirà più il ruolo di Éile. In una nuova intervista, l'attrice ha commentato la sua dipartita dallo show.

Intervistata da Entertainment Tonight in occasione del film con Michael B.Jordan Senza Rimorso, Jodie Turner-Smith ha parlato dei suoi progetti attuali e futuri, inclusa la serie tv su Anna Bolena di cui è protagonista, e The Witcher: Blood Origin, al quale invece ha dovuto rinunciare "perché impegnata", stando a quanto affermato dall'intervistatrice.

"Penso che non sarà la prima volta nella mia vita che dovrò prendere una difficile decisione per via di come sono le cose o delle scelte vengono fatte per me perché il mondo o la mia vita si stanno muovendo in una certa direzione" spiega l'attrice, fondamentalmente confermando l'impossibilità di conciliare i suoi impegni con la produzione della serie Netflix "Ma sono così contenta di aver potuto almeno parlare di questo ruolo con loro e sono molto entusiasta di poter trovare qualcos'altro in futuro. Vedremo cosa accadrà, ma sarebbe stato davvero un bell'universo di cui entrare a far parte"

"E sapete 'Ciò che è destinato a essere mio è mio' è quel che mi piace dire di solito, il mio mantra, e quindi anche se non potrò rivestire quel ruolo, sono davvero elettrizzata al pensiero di ciò che verrà dopo per me" conclude.

Le riprese di The Witcher: Blood Origin partiranno a fine luglio, mentre la pre-produzione è già in corso.