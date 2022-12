The Witcher Blood Origin, Laurence O'Fuarain: 'Interpretare QUEL ruolo? Un onore'

The Witcher: Blood Origin in qualità di serie prequel è stata funzionale per spiegare nel dettaglio come si è formata la mitologia attorno al franchise e anche per capire meglio alcuni retroscena dei personaggi della serie principale, incluso il Geralt di Rivia di Henry Cavill. In questo senso, il personaggio di Laurence O'Fuarain è fondamentale.

La serie prequel ha rivelato come si è arrivati a diversi momenti importanti nell'universo dei Witcher, tra cui la Congiunzione delle Sfere. E anche chi ha gettato le basi per Geralt e per tutti gli altri Witcher che sarebbero stati creati in seguito, e il prototipo di questi Witcher è risultato essere il guerriero elfico Fjall. In una recente intervista, Laurence O'Fuarain, ha risposto alla domanda su cosa si prova a essere la persona che ha dato il via all'eredità dei Witcher in questo universo.

"Voglio dire, sì, è... Mi sto ancora dando dei pizzicotti", ha detto O'Fuarain. "Sono un grande fan della saga e un grande fan di quel mondo, dell'universo che è stato creato. Ho fatto molta pressione su di me per rendergli giustizia perché, essendo io stesso un fan, volevo che qualcuno intervenisse, se non io, per assicurarsi che fosse fatto bene e correttamente e che gli venisse data la cura e la dedizione di cui aveva bisogno".

"Quindi sì, voglio dire... Un sogno che diventa realtà. Voglio dire che Fjall... È stratificato in tanti modi diversi e il fatto che si sacrifichi per trasformarsi nel mostro che conosciamo come prototipo di Witcher, sì, è stata una gioia interpretarlo", ha detto O'Fuarain.

Sebbene l'esperienza gli sia piaciuta, non è stata priva di sfide. Verso la fine, Fjall lotta costantemente per tenere sotto controllo la sua rabbia fino al momento di eseguire il piano, di certo non un momento da prendere alla leggera.

"È stata dura. Ci sono stati giorni difficili. Voglio dire, ci voleva un sacco di fisicità per trattenere la rabbia che ribolliva dentro di lui", ha detto O'Fuarain. "Ma sì... avevo un ottimo allenatore specializzato nei movimenti animali. Abbiamo analizzato le diverse fisicità e ci abbiamo lavorato ogni giorno, assicurandoci che la performance fosse molto curata. Quindi sì, spero che alla gente piaccia, ma è stato un sogno incredibile che si è avverato e un onore".

Se avete letto la nostra recensione di The Witcher Blood Origin, saprete anche perché Blood Origin ha il punteggio più basso su Rotten Tomatoes mai raggiunto dal franchise, visto che i fan della saga sono rimasti molto delusi dagli sviluppi narrativi (al netto di una certa dose di review-bombing).