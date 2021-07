The Witcher: Blood Origin, Laurence O'Fuarain è in Islanda: iniziano le riprese?

Il pubblico si chiede quando esce The Witcher: Blood Origin, e se il franchise ribolle di titoli in arrivo, come la seconda stagione della serie Netflix e il film d'animazione Nightmare of the Wolf, a breve potremmo avere novità anche sul prequel. Potrebbe mancare infatti davvero molto poco all'inizio delle riprese.

Il sito Redanian Intelligence ha infatti pubblicato uno screenshot di una storia Instagram di Laurence O'Fuarain, nel cast di The Witcher: Blood Origin, da cui si evince che l'attore si trova in Islanda. L'immagine è visibile anche in calce alla notizia e, dal momento che anche lo showrunner Declan de Barra e i registi Sarah O'Gorman e Vicky Jewishon avevano effettuato dei sopralluoghi sull'isola, le riprese dovrebbero tenersi lì e viene naturale pensare che quello di Laurence O'Fuarain sia un viaggio di lavoro.

The Witcher: Blood Origin, che sarà composta da sei episodi, avrà nel cast anche Michelle Yeoh e sarà ambientata prima degli eventi della serie principale di The Witcher, più di mille anni prima delle avventure di Geralt di Rivia (Henry Cavill). La sinossi recita infatti:

"Ambientata in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origin racconterà una storia persa nel tempo: l'origine del primissimo Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale congiunzione delle sfere, quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono fusi per diventare uno."