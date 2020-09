The Witcher: Blood Origin, al via i lavori del prequel targato Netflix: tutti i dettagli

Non vedete l'ora di scoprire cosa ci riserverà la serie prequel di The Witcher, The Witcher: Blood Origin? Anche noi. Vediamo allora cosa ci ha rivelato il primo giorno di produzione dello show.

Tra le serie più attese annunciate da Netflix, si posizionano sicuramente la seconda stagione di The Witcher e la serie prequel The Witcher: Blood Origin. Ma mentre per la prima sappiamo già parecchie cose, la seconda è avvolta nel mistero... O almeno, lo è stata fino ad ora.

Con l'inizio dei lavori, annunciato quest'oggi su Twitter dallo showrunner Declan De Barra, arrivano infatti i primi dettagli in merito al team creativo dello show.

"The Witcher - Blood Origin. Giorno 1! Sono così fortunato di poter lavorare con degli sceneggiatori di così gran talento. Ancora non ci credo!" scrive De Barra nella caption del post, che consiste in una foto dei vari membri del team durante una chiamata via Zoom.

Stando al sito Redanian Intelligence, i protagonisti dello scatto sono Kirsten Van Horn, Aaron Stewart-Ahn, Tania Lothia, Tasha Huo, Alex Meenehan, Pooja Gupta, Troy Dangerfield e uno sceneggiatore di cui non ancora conosciamo l'identità.

Tra questi, sono presenti nomi che hanno lavorato ad altre serie da non sottovalutare come Snowpiercer, Carnival Row, Bosch e anche chi a breve si troverà a scrivere la nuova serie tv Marvel Moon Knight (Alex Meenehan) assieme al collega sceneggiatore di The Witcher Beau De Mayo.

In attesa di nuove informazione sullo show, a questo link trovate tutto ciò che sappiamo su The Witcher: Blood Origin, a cui ora potete aggiungere, ovviamente, il contenuto di quest'ultima notizia.