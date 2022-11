The Witcher Blood Origin, malumori dopo il trailer: ''Ridateci Henry Cavil''

L'annuncio dell' addio di Henry Cavill alla serie The Witcher è piombato come un fulmine a ciel sereno tra i fan del prodotto di casa Netflix. Nonostante la sua assenza si avvertirà a partire dalla 4 stagione, molti sono i fan che già sentono la sua mancanza.

L'uscita del trailer di The Witcher Blood Origin ha dato il La al malumore di moltissimi fan circa l'annuncio di Cavill. L'attore ha infatti rivelato che non prenderà parte alle riprese della quarta stagione di The Witcher e che la 3 stagione sarà l'ultima che lo vedrà nei panni di Geralt di Rivia.

Nonostante Blood Origin rappresenti un prequel della serie con protagonista Geralt e nonostante fosse stata esclusa per ovvi motivi (la serie è ambientata 1200 anni prima il prim The Witcher) la presenza di Cavill, il trailer ufficiale è stato 'assalito' da commenti e lamentele di ogni tipo: ''Non posso più guardare questo universo se la mancanza di rispetto del materiale di partenza ha portato a questo'', ha risposto l'utente @SoftforHenry. "E anche voi di Netflix e la troupe di Witcher siete completamente in silenzio. È una presa in giro dei fan. Me ne vado con Henry".

Nonostante le reazioni alla clip ufficiale non abbiamo niente a che vedere con il trailer in sé, è palese che la scelta di abbandonare il progetto da parte di Henry Cavill avrà sicuramente una ricaduta sulla serie prequel. Dopo la sua 'partenza' è stata addirittura messa in atto una petizione firmata da più di 200.000 persone che, presumibilmente non cambierà il corso degli eventi, ma che di certo sottolinea il profondo malcontento dei fan per la situazione.