The Witcher: dopo Blood Origin Netflix sta sviluppando altri spin-off della serie

Mancano pochi giorni all'uscita del secondo spin-off di The Witcher, The Witcher: Blood Origin. Dopo il successo della prima stagione, Netflix si è mossa rapidamente con il film d'animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf prima di procedere con una serie prequel in live-action. Tuttavia, la piattaforma è già al lavoro su altre serie spin-off.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, la showrunner Lauren Hissric ha lasciato intendere che nel prossimo futuro potrebbero arrivare più spin-off di The Witcher. "Abbiamo in programma di continuare a lavorare su questa serie in varie forme. Adoro la serie principale, mi atterrò ad essa, ma ovviamente abbiamo Blood Origin in uscita. Spero che non finisca per un po'. Quindi penso che le possibilità siano infinite, e vedremo cosa succederà".

Sembra che Netflix sia più che intenzionata a investire maggiormente su The Witcher e questo nonostante le polemiche per l'addio di Henry Cavill alla serie principale. Blood Origin non è stato il successo di critica che sperava, nonostante la presenza di grandi nomi come Michelle Yeoh. La serie è attualmente al 39% di gradimento da parte della critica e c'è da chiedersi se i fan avranno una reazione simile una volta che lo show sarà disponibile sulla piattaforma. Naturalmente, ci sono anche le visualizzazioni degli spettatori che potrebbero essere il vero banco di prova per Netflix per capire se c'è qualcosa di più in The Witcher.

Ma la vera risposta la si avrà solo una volta arrivata in streaming la quarta stagione di The Witcher, quella che avrà come protagonista Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia. Henry Cavill interpreterà ancora il personaggio in The Witcher 3, che è già stata completata, per poi lasciare il testimone a Hemsworth nella stagione successiva.

Sempre la showrunner ha rimandato le discussioni circa l'addio di Cavill ai prossimi sei mesi, proprio quando probabilmente The Witcher 3 esordirà su Netflix.

The Witcher: Blood Origin sarà disponibile su Netflix dal 25 dicembre, ma nel frattempo su queste pagine potete già leggere la nostra recensione della miniserie con Michelle Yeoh.