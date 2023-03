The Witcher Blood Origin: un personaggio vorrebbe tornare nella serie

The Witcher Blood Origin aveva come obiettivo quello di fare luce sulle origini del primo Witcher,narrando eventi accaduti 1200 anni prima delle vicende della serie madre targata Netflix.

Nel concreto la serie TV si è rivelata un flop: The Witcher: Blood Origin è arrivata in un momento difficile per The Witcher. Ma è riuscita a tracciare linee importanti per la costruzione dell'universo di The Witcher dunque non stupirebbe la presenza di alcuni personaggi che dalla serie prequel arrivino allo show principali. Tra questi c'è l'elfo Seanchai, interpretato da Minnie Driver.

L'attrice, infatti, ha parlato a ScreenRant della possibilità di vedere Seanchai in The Witcher. A livello di timeline, il ritorno dell'elfo potrebbe essere coerente in quanto Seanchai è in grado di muoversi nel tempo in modo da poter apparire ovunque.

"Sono stati molto intelligenti nel creare un personaggio che può muoversi attraverso le dimensioni e il tempo, quindi potrebbero usare questa skill e sarebbe fantastico! Non ho sentito nulla sulla mia presenza nella serie principale ma sento che è una di quelle cose che potrebbe accadere in un qualsiasi momento tipo: 'Oh, abbiamo bisogno di un personaggio, abbiamo bisogno che Seanchai entri e colleghi queste cose'".

Per Driver la porta è aperta per The Witcher, o forse anche per tutto l'universo legato al guerriero mutante in quanto lo showrunner Lauren S. Hissrich si è mostrato favorevole alla creazione di ulteriori spin-off legati alla serie principale The Witcher.



Nell'attesa di ulteriori aggiornamenti, potete recuperare le quattro puntate di The Witcher Blood Origin in streaming su Netflix.