The Witcher: Blood Origin, pronte le sceneggiature: la foto non lascia dubbi

Lo sviluppo di The Witcher: Blood Origin, spin-off della serie Netflix tratta dal celebre videogame, sembra in pieno fermento. Dopo la notizia dell'ingresso nel cast di Laurence O'Faurain, a quanto pare anche il lavoro di sceneggiatura è giunto al termine o quasi. Così, almeno, si direbbe da un post dello showrunner Declan de Barra.

Come si può vedere anche in calce alla notizia, Declan de Barra, che di The Witcher: Blood Origini è anche produttore esecutivo, ha pubblicato su Twitter una foto dei copioni dei vari episodi della serie. Lo showrunner è stato attento a evitare ogni forma di spoiler: non sono visibili, per esempio, i titoli degli episodi, e anche la didascalia non dice più di tanto, parlando genericamente di "dolore, gioia, vendetta" e di "un mondo mai raccontato".

Le bozze di pre-produzione, a quanto risulta dalla foto, risalgono agli ultimi giorni di febbraio. Parlando di The Witcher: Blood Origin, in cui vedremo anche Jodie Turner-Smith, all'annuncio del prequel de Barra aveva raccontato: "In quanto fan da sempre del fantasy, sono entusiasta di poter raccontare questa storia. Una domanda brucia nella mia mente sin dalla prima volta che ho letto i libri di The Witcher: Com'era davvero il mondo degli Elfi prima del catastrofico arrivo degli umani?"

La storia è infatti ambientata 1200 anni prima degli eventi della serie principale, e lo showrunner si è detto "da sempre affascinato dall'ascesa e dalla caduta delle civiltà, dal modo in cui la scienza, le scoperte e la cultura fioriscono proprio prima della crisi. Vaste aree di conoscenza che si perdono per sempre in così poco tempo, lasciando indietro solo frammenti della vera storia di una civiltà."