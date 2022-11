The Witcher Blood Origin: pubblicati 3 nuovi poster dei protagonisti

Abbiamo già dato un'occhiata al trailer ufficiale di The Witcher Blood Origin, la prossima serie fantasy targata Netflix con protagonista una 'spietata' Michelle Yeoh. Nelle ultime ore, inoltre, 3 nuove ed esclusive locandine dei personaggi sono state rese note dalla piattaforma.

L'attesa per l'uscita ufficiale di The Witcher Blood Origin si avvicina e per aumentare l'hype, sempre più materiale sulla viene pubblicato quotidianamente da Netflix. Ultimi, in ordine di tempo, a vedere la luce sono stati 3 poster ufficiali raffiguranti 3 dei protagonisti principali della serie prequel del The Witcher con Henry Cavill. Il progetto, che seguirà le avventure e l'origine del primo Witcher ben 1200 anni prima della serie Netflix, è basato sull'omonima serie di libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, che hanno trovato un fortunatissimo adattamento anche nel mondo dei videogiochi.

Nel primo character poster scopriamo Michelle Yeoh nei panni di Scían. Scían viene descritta come una guerriera elfica in missione per recuperare una spada rubata al suo popolo molto tempo fa. Nel poster possiamo vedere la protagonista con la spada sguainata , in piedi in un campo di erba alta di fronte a splendide sinuose montagne

Il poster successivo presenta Sophia Brown nel ruolo di Éile, una fiera guerriera in cerca di fortuna che si è lasciata tutto alle spalle per diventare una musicista itinerante. Nel poster la vediamo in un prato con indosso un mantello drappeggiato. Sullo sfondo, una nebbia meravigliosamente minacciosa che offusca il paesaggio circostante

Nel terzo e ultimo poster, ci viene presentato Laurence O'Fuarain nel ruolo di Fjall. Fjall è descritto come un ex membro della guardia del re ed ora è a caccia di vendetta. Una missione che emerge chiaramente nel poster: l'attore ha un'espressione severa, mentre appoggia una grande ascia sulla spalla.

Con la data d'uscita di The Witcher Blood Origin rilasciata da qualche settimana, non vediamo l'ora di immergerci nuovamente nel fantastico mondo di Sapkowski!