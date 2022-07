The Witcher: Blood Origin, ridotto il numero degli episodi della serie!

Soltanto qualche mese fa si parlava di una possibile riduzione degli episodi di The Witcher: Blood Origin, prequel del celebre show Netflix con Henry Cavill, ambientato 1200 anni prima del mondo di The Witcher. Adesso la notizia viene riportata da un nuovo rapporto.

Come sappiamo, in origine gli episodi avrebbero dovuto essere ben sei, in arrivo più o meno in un periodo che va tra Ottobre e Natale. Adesso Redanian Intelligence riporta però che tra le riprese e il montaggio, Netflix ha effettivamente ridotto il numero di puntate totali di The Witcher: Blood Origin da sei a quattro. Un cambiamento sostanziale, dovuto all'accorpamento dei quattro episodi centrali. Secondo il rapporto, infatti, il primo e l'ultimo episodio in fase di montaggio sono rimasti pressoché uguali, mentre molto è stato tagliato e unito nei quattro centrali, che sono diventati a questo punto due.

Redanian Intelligence afferma che "le riprese e le modifiche sono state effettuate per poter avvicinare Blood Origin alla serie principale, nonché per rifinire e tagliare parte del materiale ritenuto debole". Una notizia, questa, che in ogni caso non è ancora stata confermata da Netflix. Nello stesso rapporto leggiamo che il Jaskier di Joey Batey avrà una presenza ancora più importante nello show prequel di quanto precedentemente riportato.

Non ci resta che attendere per avere una conferma ufficiale da parte della piattaforma streaming. Intanto vi raccontiamo come The Witcher 2 ci ha preparati allo spin-off!