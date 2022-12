The Witcher: Blood Origin, quale sarà il ruolo di Jaskier? Parla Joey Batey

Il nuovo trailer di The Witcher: Blood Origin ha anticipato il ritorno di Jaskier, il menestrello interpretato da Joey Batey. In molti si domandano però come questo personaggio si inserirà in questa serie prequel e la risposta è giunta direttamente dall'attore.

In un'intervista rilasciata a Comicbook, l'interprete del tormentone "Toss a coin to your witcher" ha affermato che di fatto Ranuncolo (nome utilizzato nella versione italiana) è il cantastorie di questa vicenda ambientata circa 1200 anni prima di The Witcher.

"Beh, voglio dire, è davvero il punto fermo, l'ancora, la cassa di risonanza attraverso la quale viene raccontata questa storia, e questo è praticamente tutto ciò che è", ha detto Batey. "E penso che abbia preso sulle sue spalle tutto il peso di questa storia e delle meravigliose interpretazioni e tutta l'abilità artistica che è stata gettata in questo spettacolo e porta il peso della storia di Declan nella terza stagione. Questa non è la prima volta che vediamo il popolo degli Elfi oppressi ed è giunto il momento che qualcuno provi a modellare la narrazione di ciò all'interno del continente e provi a fare qualcosa di buono con questa storia. Quindi sì, potrebbe esserci un forte legame con la terza stagione".

Curiosi di vedere Jaskier di nuovo all'opera? Diteci la vostra nei commenti.