The Witcher: Blood Origin, tutto quello che sappiamo dello spin-off di Netflix

Il sito TV Guide ha raccolto tutte le informazioni disponibili al momento sul nuovo spin-off di The Witcher, The Witcher: Blood Origin, e noi abbiamo pensato di riproporvele. Ecco cosa sappiamo finora.

Con l'annuncio di uno spin-off live-action prequel di The Witcher intitolato The Witcher: Blood Origin, che si andrà ad aggiungere alla serie animata The Witcher: Nightmare of the Wolf e, ovviamente, alla seconda stagione della serie principale con protagonista Henry Cavill, i fan delle storie di Andrew Sapkowski sono probabilmente al settimo cielo. Ma cosa possiamo aspettarci da Blood Origin?

Ci spiegherà cosa ha condotto alla Congiunzione delle Sfere

The Witcher è ambientato in un Multiverso, e durante un evento noto come Congiunzione delle sfere, alcuni dei mondi che lo compongono sono stati distrutti, mentre altri si sono uniti. Tra gli ultimi troviamo il mondo dei mostri, dei Witcher e degli umani.

Ambientato 1200 anni prima degli eventi di The Witcher, Blood Origin si focalizzerà su un periodo poco esplorato anche nei libri, mostrandoci cosa è accaduto nel periodo che precede il famigerato evento cataclismico.

Rivelerà le origini del primo Witcher

I Witcher sono esseri viventi che hanno superato la Prova delle Erbe, ovvero coloro che sono sopravvissuti alla mutazione indotta da una pozione in grado di trasformare chi la assume in potenti guerrieri.

Blood Origin ci presenterà i primi Witcher, e ci racconterà la storia della loro creazione.

C'è dietro un team creativo già rodato

Lo showrunner della serie sarà infatti Declan de Barra, sceneggiatore della prima stagione di The Witcher e della season premiere della seconda.

Al suo fianco ci saranno, in veste di produttrice esecutiva e di consultant producer, l'ideatrice e showrunner di The Witcher, Lauren Hissrich, e l'autore dei libri Andrew Sapkowski, assieme ai produttori Jason Brown, Sean Daniel, Jarek Sawko e, ovviamente, Tomek Baginski.

Questo è ciò che sappiamo finora, ma speriamo che Netflix ci dia al più presto qualche informazione in più su Blood Origin.