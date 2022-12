The Witcher Blood Origin, la serie funziona senza Henry Cavill? Ecco le prime recensioni

La notizia dell'addio di Henry Cavill a The Witcher (dopo la terza stagione che arriverà nel 2023) ha sicuramente sconvolto i fan, indecisi se proseguire o meno con la visione di una delle serie di punta di Netflix. Lo spin-off The Witcher: Blood Origin ha fornito un primo esempio dell'assenza di Cavill, ma cosa ne stanno pensando i critici?

A quanto emerge dalle prime recensioni dello spin-off, che esordirà sulla piattaforma digitale il giorno di Natale, sembra che The Witcher: Blood Origin soffra di troppi problemi per entrare davvero nel cuore degli appassionati di questa serie.

C'è Collider, ad esempio, che ritiene ci siano fin troppi personaggi e poco tempo per approfondirli tutti come si deve: "Dei sette eroi principali della serie, gli unici personaggi che approfondiamo veramente sono la Éile di Sophia Brown e Fjall di Laurence O'Fuarain. Questo è deludente perché gli altri cinque membri del gruppo sono molto più avvincenti, soprattutto quando scopriamo che Éile e Fjall condividono già un arco narrativo simile".

Critica simile a quella mossa da IGN, che tuttavia salva lo show: "I sette emarginati e le loro rispettive avventure sono sicuramente il punto forte di Blood Origin e valgono da soli la visione. Ognuno di loro ha una storia e una personalità uniche. Se dovessimo esprimere una lamentela, vorremmo solo aver potuto trascorrere più di quattro episodi con loro".

Per Polygon, invece, The Witcher: Blood Origin ha un disperato bisogno di Henry Cavill e non è quindi un buon segno per il futuro della serie madre, che continuerà appunto senza il suo attore di punta dalla quarta stagione, quando subentrerà Liam Hemsworth.

"Tutto questo suona come una condanna a morte per un franchise. La serie dei prequel di Star Wars ha i suoi difensori, che apprezzano le idee interessanti che si possono trovare nella narrazione di George Lucas. Ma Blood Origin non offre gli stessi piaceri, nemmeno dal punto di vista di un prequel. Racconta così tanto che dimentica di mostrare perché i grandi eventi dell'universo di The Witcher sono importanti per la storia".

Anche CBR esalta le performance di un cast eccezionale al servizio, però, di una storia mediocre:

"Nel contesto di una più ampia conversazione su The Witcher di Netflix, la serie prequel non contribuirà a migliorare l'attuale reputazione del franchise. Già solo dalle premesse, i fan sfegatati dell'opera di Andrzej Sapkowski o dei videogiochi di CD Projekt Red potrebbero trovarsi irritati perché si allontana così tanto dal materiale di partenza senza aggiungere nulla di veramente eccitante al suo mito".