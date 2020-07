The Witcher: Blood Origin, la serie Netflix divide i fan

Non mancano invece utenti entusiasti, soprattutto quelli che non hanno avuto ancora modo di leggere i libri di Sapkowski e che, pensano che questa possa essere un'occasione per conoscere al meglio tutto l'universo di The Witcher. E voi cosa pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

In molti pensano che The Witcher abbia così tanti elementi da trattare ed approfondire che sembra piuttosto prematuro occuparsi già da ora delle origini del mondo che ha dato vita all'omonimo videogioco. Così i fan della serie The Witcher hanno invaso i social network per dire la propria .

Is having a Witcher show without Geralt really a Witcher show? — GRG (@WhosGRG) July 27, 2020

Netflix has ordered a limited Witcher prequel series that won't have the Witcher in it. https://t.co/nVHm3Bn3nq — Gabriel Malor (@gabrielmalor) July 27, 2020

Interesting, I was not expecting another Witcher show, and certainly not this soon in the prime show's run.

I am surprised and intrigued. https://t.co/0eoX8eZKl0 — Alexandra Denton (@TheDentonOne) July 27, 2020

The Witcher is getting a prequel but I still don’t understand the storyline 🙃 — Valon (@valonoise) July 27, 2020