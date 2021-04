The Witcher Blood Origin, la serie prequel si avvicina: ecco quando partiranno le riprese

Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono terminate da qualche settimana, e in attesa di mostrare le prime immagini del ritorno del Geralt di Henry Cavill, Netflix sta programmando i lavori per la serie prequel Blood Origin.

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da Redanian Intelligence, la serie con protagonista Laurence O' Fuarian entrerà in produzione a fine luglio 2021 e proseguirà i lavori fino a novembre, mentre la pre-produzione (come anticipato a inizio aprile da alcuni rumor) partirà a maggio. Tuttavia il sito fa notare che, come accaduto per la serie principale, queste date potrebbero essere soggette a dei cambi di piani inaspettati.

Oltre a ciò, il fan site rivela che il regista e attore Jon Prophet si è unito al cast di Blood Origin nei panni di un personaggio conosciuto come "The Severed".

Ambientata 1200 anni prima della serie principale, lo ricordiamo, The Witcher: Blood Origin sarà composta da sei episodi e mostrerà la nascita del primo cacciatore di mostri e gli eventi che porteranno alla congiunzione delle sfere, quando gli universi degli uomini, degli elfi e dei mostri si sono uniti. Tra i protagonisti troviamo anche Fjall, un guerriero che porta dentro di sé una profonda cicatrice causata dalla morte di una persona da lui amata che si è sacrificata per salvargli la vita.

Vi ricordiamo che The Witcher: Blood Origin non ha ancora una data di uscita. Voi che aspettative avete nei confronti della serie? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi lasciamo agli ultimi rumor sulle new entry di The Witcher.