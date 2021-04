The Witcher: Blood Origin, la serie prequel perde una dei suoi protagonisti

Poco dopo la conferma dell'inizio delle riprese di The Witcher: Blood Origin, miniserie prequel delle avventure di Geralt, Netflix ha rivelato che il cast dello show dovrà rinunciare a Jodie Turner-Smith, scelta inizialmente per vestire i panni della guerriera Éile.

"A causa di un cambiamento nella programmazione della miniserie The Witcher: Blood Origini, sfortunatamente Jodie Turner-Smith non sarà più in grado di continuare nel ruolo di Éile" ha comunicato un portavoce di Netflix. Stando a Deadline, questo conflitto nella programmazione è stato causato da un breve slittamento dell'inizio dei lavori.

Come svelato dall'annuncio del casting, Éile è guerriera dalla voce di una dea che ha lasciato il proprio clan per assecondare il suo sogno di musicista. Una serie di eventi, però, farà sì che la nostra torni ad imbracciare le armi alla ricerca di vendetta e redenzione.

Ambientata 1200 anni prima della serie principale, lo ricordiamo, The Witcher: Blood Origin sarà composta da sei episodi e mostrerà la nascita del primo cacciatore di mostri e gli eventi che porteranno alla congiunzione delle sfere, quando gli universi degli uomini, degli elfi e dei mostri si sono uniti. Tra i protagonisti troviamo anche Fjall, un guerriero che porta dentro di sé una profonda cicatrice causata dalla morte di una persona da lui amata che si è sacrificata per salvargli la vita.

La serie non ha ancora una data di uscita. Nel frattempo, Netflix ha svelato l'interprete di Fjall in The Witcher: Blood Origin.