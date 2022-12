The Witcher, dopo Blood Origin lo showrunner anticipa l'arrivo di altri spin-off?

Dopo aver discusso le origini dei misteriosi Monoliti, lo showrunner di The Witcher: Blood Origin, Declan De Barra, ha cambiato decisamente argomento e ha anticipato quelli che potrebbero essere i progetti futuri di Netflix all'interno del franchise tratto dalle opere di Andrzej Sapkowski. A quanto pare, sono in arrivo altri spin-off collegati.

Nel corso di una chiacchierata su RadioTimes.com, lo showrunner ha alluso alla possibilità che in futuro arrivino ulteriori spin-off di The Witcher, elogiando in particolare modo proprio Andrzej Sapkowski e il suo mondo di storie. Altri spin-off standalone potrebbero effettivamente allargare ulteriormente il punto di vista su questo vasto universo narrativo, di cui The Witcher con Henry Cavill non è stato che l'inizio.

"Sapkowski è il re di queste storie a circuito chiuso, più leggiamo i suoi libri, più si allarga il suo sguardo su quel mondo. Quindi questo è il vantaggio di realizzare tutti questi libri: possono essere pezzi a sé stanti, ma dipingono un altro lato di questo mondo e lo espandono. Questa è la parte più divertente".

C'è da dire, che questa notizia potrebbe infastidire ulteriormente i fan della saga, dato che Blood Origin ha avuto pessime recensioni ed è stato accolto molto male anche dal pubblico, che gli ha assegnato un punteggio pessimo su Rotten Tomatoes. Viste queste premesse, l'eventuale annuncio di altri spin-off sarebbe controindicato, anche se la serie prequel è immediatamente schizzata tra quelle più viste della settimana al debutto.

Inoltre, The Witcher Blood Origin è uscito nel momento peggiore forse per la saga. Ed è arrivato nel momento peggiore perché, oltre alla qualità discutibile, mostra ai fan come sarà il futuro di questo franchise senza Henry Cavill. E lo fa proprio all’indomani del suo addio e della conseguente rivolta nei confronti di Lauren Hissrich.

La terza stagione di The Witcher, nonché ultima con protagonista Henry Cavill, ha già concluso le riprese e si attende solo la distribuzione. Potrebbe diventare la pietra tombale di un adattamento cui solo Cavill riusciva ancora a tenere legati i fan. Difficile che la nuova stagione, ripetiamo l'ultima con Cavill, non riscuota successo tra i fan; bisogna vedere, però, se questi mostreranno lo stesso interesse per la quarta con il debutto di Liam Hemsworth.