The Witcher: Blood Origin, lo showrunner: 'Lauren Hissrich mi chiese di farlo'

Come nasce lo spin-off di uno show come The Witcher? Su quale base si sceglie un segmento di quell'universo sul quale concentrarsi al punto da dedicargli una serie a sé stante? A raccontarlo è stato Declan de Barra, showrunner di quella Blood Origin che espanderà la nostra conoscenza del mondo di Andrzej Sapkowski.

Mentre Michelle Yeoh sottolinea l'importanza di Henry Cavill per The Witcher, infatti, de Barra ricorda il momento esatto in cui la stessa Lauren Hissrich, showrunner della serie madre, gli propose di concentrarsi si uno spin-off basato sulla Congiunzione delle Sfere.

"Stavamo cercando di capirci qualcosa... Ricordo di essermi alzato e di aver buttato giù alla lavagna della writer's room una bozza di come pensavo dovesse essere quest'universo, cosa fosse la Congiunzione delle Sfere. Alla fine della seconda stagione, Lauren Hissrich mi disse: 'Ti andrebbe di scrivere uno spin-off basato sulla Congiunzione delle Sfere?' Quella roba era già nella mia testa, e credo fosse anche nella testa di Lauren" sono state le sue parole.

A breve avremo dunque modo di scoprire quanto fossero valide le idee partorire da de Barra e Hissrich al riguardo: e voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti! Joey Batey, intanto, ha parlato del ruolo di Jaskier in The Witcher: Blood Origin.