The Witcher: Blood Origin, lo showrunner spiega le origini dei misteriosi Monoliti

Lo showrunner di The Witcher: Blood Origin, Declan De Barra, ha parlato della storia dell'origine dei misteriosi Monoliti. Questi sono stati essenziali nella Stagione 2 della serie madre in cui Geralt (Henry Cavill) e Ciri (Freya Allan) hanno scoperto che i pilastri di pietra aprivano varchi verso altri mondi, permettendo ai mostri di passare.

Queste strutture hanno un ruolo centrale anche in The Witcher: Blood Origin, più precisamente come strumenti dell'Impero d'Oro. Inoltre, la serie prequel rivela che i Monoliti furono inizialmente seppelliti dai Nani per fertilizzare la terra.

"Mi piace l'idea che ormai sia diventato molto chiaro che questi [Monoliti] fossero oggetti sacri usati per fertilizzare la terra, e fossero anche molto importanti per le guerre, ovviamente", ha dichiarato De Barra in un'intervista a Collider. "[Poi gli orchi hanno preso il sopravvento], ma questo saggio molto intelligente, non so come chiamarlo, che aveva queste idee assurde a cui nessuno credeva, pensava di poterle usare e cooptare, cooptare la tecnologia di un'altra cultura e usarla per aprire portali che conducessero fuori dal mondo. La storia si è scritta da sola quando si è capito che erano originariamente i nani e che venivano usati per la fertilità della terra, come nell'Isola di Pasqua".

Sempre nella stessa intervista, De Barra ha spiegato di aver pensato che dare ai Monoliti un'origine nanica sarebbe stata una boccata d'aria fresca, visto il modo in cui i nani sono tipicamente trattati nelle ambientazioni fantasy. "È stato bello poter trovare queste spiegazioni, le origini dei Monoliti e il loro inserimento nel mondo dei Witcher", ha spiegato lo showrunner. "Quello che mi piace di loro è che sono nani, che sono... un po' trascurati, sono quelli che sono sempre il bersaglio delle barzellette fantasy, ma hanno questo sistema meraviglioso".

Se avete letto la nostra recensione di The Witcher Blood Origin, saprete anche perché Blood Origin ha il punteggio più basso su Rotten Tomatoes mai raggiunto dal franchise, visto che i fan della saga sono rimasti molto delusi dagli sviluppi narrativi (al netto di una certa dose di review-bombing).