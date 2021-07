The Witcher: Blood Origin, anche Sophia Brown nel cast della serie Netflix: ecco chi sarà

Continua a prendere corpo il cast di The Witcher: Blood Origin, serie prequel dello show targato Netflix e tratto dall'omonima serie di videogiochi. Dopo l'arrivo di Michelle Yeoh, è stata annunciata anche la partecipazione di Sophia Brown, che interpreterà il ruolo di Éile.

Sophia Brown è nota soprattutto per aver recitato in serie tv come Giri/Haji, The Capture, Marcella e Guerrilla. Al cinema l'abbiamo invece vista nel cast di Disobedience. Il personaggio di Éile è descritto come "una guerriera d’elite con la voce di una dea. Ha lasciato il suo clan e il suo ruolo di guardiana della Regina per seguire il suo cuore di nomade musicista. Una grande resa dei conti nel continente la costringe a tornare a prendere la spada in mano alla ricerca di vendetta e redenzione."

The Witcher: Blood Origin è ambientata 1200 anni prima della serie principale. Racconterà la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che hanno portato alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi. Stando ad alcune recenti indiscrezioni, potremmo anche vedere un villain inedito in The Witcher: Blood Origin.

Showrunner della nuova serie Netflix è Declan de Barra, anche produttore esecutivo insieme a Lauren Schmidt Hissrich, Jason Brown, Sean Daniel, Tomek Baginski e Jarek Sawko. Andrzej Sapkowski è invece consulente creativo di The Witcher: Blood Origin.