The Witcher: Blood Origin, ci sarà una stagione 2? Rispondono i creatori

Mentre il web discute delle nuove indiscrezioni sul licenziamento di Henry Cavill da The Witcher e di presunti comportamenti tossici sul set da parte dell'attore, i creatori della saga Netflix hanno commentato la possibilità che The Witcher: Blood Origin torni con una stagione 2.

La risposta a questa domanda è un po' complicata: al momento Netflix non ha annunciato una seconda stagione dello spettacolo, che è stato anche ufficialmente pubblicizzato come un "evento speciale", e anche se nuovi episodi di Blood Origin potrebbero essere da escludere non è detto che il viaggio di alcuni personaggi della serie sia destinato ad interrompersi.

Ad esempio Minnie Driver, che interpreta Seanchai nel prequel di The Witcher, è una viaggiatrice del tempo e mutaforma, il che le renderebbe molto facile 'spuntare' in altre incarnazioni del franchise. "Lo spero davvero", ha detto Driver a GamesRadar proprio riguardo ad un potenziale ritorno. "È un personaggio bellissimo e credo che a livello di storia sia molto, molto intelligente avere un personaggio che puoi portare a spasso per i tempi, i continenti e i mondi. E il fatto che sia una mutaforma rende le cose ancora più facili un suo ritorno”.

Inoltre, il franchise tv di The Witcher è destinato ad espandersi, dopo gli spin-off Blood Origin e The Witcher: Nightmare of the Wolf del 2021. Secondo la showrunner Lauren Hissrich: "I libri raccontano una storia e noi li stiamo adattando, quindi quando la storia dei libri finirà troveremo una conclusione naturale anche per la nostra serie. Ma Blood Origin ci mostra che ci sono così tante altre storie che non abbiamo il tempo di esplorare nella serie principale, storie che nemmeno Sapkowski forse non ha esplorato così bene come avrebbe voluto. Le possibilità sono tantissime."

The Witcher: Blood Origin è ora disponibile su Netflix.