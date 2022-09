The Witcher Blood Origin: svelata la data d'uscita della serie prequel di The Witcher!

Dopo il nuovo video di Pinocchio, l'evento TUDUM di Netflix ha svelato anche la data d'uscita ufficiale di The Witcher: Blood Origin, la nuova serie tv ambientata nel mondo di The Witcher.

La serie, come svelato dal cast nel filmato promozionale diffuso durante lo showcase, esordirà su Netflix a partire dal prossimo 25 dicembre: una data non esattamente comune, che darà a tutti i fan della saga la possibilità di sintonizzarsi fin dalla mattina con le nuove avventure del franchise di The Witcher.

Altro prequel di un'altra popolarissima serie fantasy dopo House of the Dragon e Gli anelli del potere, The Witcher: Blood Origin è ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, la serie principale del franchise con protagonista Henry Cavill. La storia racconterà la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Nel cast Michelle Yeoh, Sophia Brown e Jodie Turner-Smith, con Minnie Driver Bewitches che sarà il Narratore. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti, e continuate a seguirci per tutte le novità dal mondo Netflix.