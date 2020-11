The Witcher: Blood Origin, svelati i nomi delle due protagoniste femminili

Se The Witcher ha dovuto interrompere temporaneamente la produzione a causa della positività al Covid di alcuni membri dello staff, i lavori per il prequel Blood Origin procedono a pieno ritmo. Sembra infatti che siano già in corso i casting e che, siano state già individuate due protagoniste femminili.

Secondo Redanian Intelligence, che per prima ci aveva dato la notizia dello spin-off, la serie avrà due protagoniste femminili chiamate Eile "The Lark" Lithe e la Principessa Merwyn. Secondo la descrizione, Eile ha circa 20 anni ed è molto muscolosa mentre Merwyn è un po' più giovane d'età. Negli ultimi giorni sono trapelate notizie anche in merito all'inizio delle riprese. Dovrebbero svolgersi tra maggio e dicembre del prossimo anno ma, questo non è ancora certo.

The Witcher: Blood Origin non ha ancora un protagonista maschile, alcune settimane fa si parlava di un possibile coinvolgimento di Jason Momoa ma, questa notizia non è stata confermata. I fan del mondo creato da Andrzej Sapkowski ci sperano però molto ardentemente. L'attore che di recente ha rivelato di aver avuto difficoltà a trovare un impiego dopo la fine di Game of Thrones sarebbe sicuramente perfetto per il ruolo ed è anche particolarmente apprezzato dal pubblico. La sua inclusione nel cast conferirebbe sicuramente una marcia in più alla serie.

Fin qui sappiamo solo che The Witcher: Blood Origin sarà incentrato sulla figura del primo strigo della storia e che le vicende si svolgeranno circa 1200 anni prima degli eventi riguardanti Geralt di Rivia. Voi cosa vi aspettate da questo spin-off? Fatecelo sapere nei commenti.