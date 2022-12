The Witcher: Blood Origin svelerà alcuni misteri della serie con Henry Cavill?

Manca una manciata di giorni all'arrivo in streaming di The Witcher: Blood Origin, film prequel della serie Netflix che esplorerà ulteriormente il canone di questo franchise fino addirittura a svelare alcuni misteri che hanno condizionato lo show principale. O almeno è quanto promette una nuova anticipazione lanciata online in queste ultime ore.

Nonostante le prime recensioni di Blood Origin non siano state poi così entusiasmanti, il pubblico attende molto questa miniserie che esplorerà il mondo di The Witcher per come era migliaia di anni prima dell'arrivo di Geralt Di Rivia. Per l'occasione, Netflix ha pubblicato un nuovo video intitolato The Witcher: Blood Origin: A Beginner's Guide che promette di fornire risposte ai tanti misteri di The Witcher.

Il video si avvale di una narrazione appassionata e getta un nuovo sguardo al mondo elfico della serie prequel, assicurando che le domande riguardanti la Congiunzione delle Sfere e l'origine dei mostri troveranno risposta.

Ambientato 1.200 anni prima degli eventi della serie originale, The Witcher: Blood Origin si svolgerà principalmente all'interno dell'Epoca d'Oro degli Elfi. Questo periodo di tempo rappresenta l'apice delle civiltà elfiche e dei loro vari clan, molto prima delle violente guerre con gli umani e del successivo declino che ha spinto gran parte della razza a nascondersi. Oltre alla Congiunzione delle Sfere e all'introduzione dei primi mostri che terrorizzano il mondo di The Witcher, la serie prequel presenterà anche la creazione del primo Witcher. Tuttavia, secondo il co-creatore di The Witcher: Blood Origin, il cacciatore di mostri originale sarà una versione iniziale di un Witcher, diversa da quella vista nella serie con Henry Cavill o in The Witcher: Nightmare of the Wolf.

The Witcher: Blood Origin sarà disponibile su Netflix dal 25 dicembre, ma nel frattempo su queste pagine potete già leggere la nostra recensione della miniserie con Michelle Yeoh.