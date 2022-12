The Witcher: Blood Origin, nuovo trailer per il prequel Netflix: c'è anche Jaskier!

Netflix ha rilasciato un nuovo trailer di The Witcher: Blood Origin nel corso del CCXP in Brasile, permettendo ai fan del franchise videoludico di dare un nuovo sguardo allo show in quattro episodi che debutterà il prossimo Natale e mostrando anche per la prima volta anche l'attesissimo ritorno di Jaskier.

Ambientato 1200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origin racconterà la genesi del primo prototipo di strigo e gli eventi che hanno portato alla fondamentale congiunzione delle sfere, quando il mondo di mostri, uomini ed elfi si è fuso per diventare un tutt'uno.

Come potete vedere voi stessi dal trailer posto in calce alla notizia, questo show sarà ricchissimo di azione e scene di combattimento corpo a corpo rispetto a quanto visto in precedenza nella serie con Henry Cavill. Tra l'altro, sembra anche offrire risposte ad alcuni dei grandi quesiti The Witcher e come ad esempio cosa sono quei monoliti visti tante volte e soprattutto a cosa servono.

Blood Origin è tratto dalla mitologia di Andrzej Sapkowski e fungerà da tramite alla terza stagione di The Witcher, l'ultima in cui apparirà Henry Cavill prima di cedere il testimone a Liam Hemsworth. Sarà interessante scoprire come questa storia di origini si fonderà con la serie madre.

