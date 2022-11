The Witcher: Blood Origin, nel nuovo trailer del prequel Netflix, Michelle Yeoh è spietata

Netflix ha diffuso in streaming un nuovo teaser trailer di The Witcher: Blood Origin, prequel della serie con protagonista Henry Cavill che vede al centro il nuovo personaggio interpretato da Michelle Yeoh. L'attrice attualmente sta vivendo un periodo artistico piuttosto frenetico, dopo il successo mondiale di Everything Everywhere All at Once.

Ambientata in un mondo di elfi 1.200 anni prima dell'epoca di Geralt, Yennefer e Ciri, The Witcher: Blood Origin racconta la storia ormai dimenticata della creazione del primo prototipo di witcher e delle vicende che portano alla cruciale Congiunzione delle sfere, la fusione degli universi di mostri, uomini ed elfi.

The Witcher: Blood Origin sarà composta da quattro episodi e arriverà sulla piattaforma digitale il 25 dicembre 2022, giusto in tempo per godersi un Natale all'insegna del fantasy.

Diretta da Sarah O'Gorman e Vicky Jewson e scritta dallo showrunner Declan de Barra, la serie espande l'universo di The Witcher con Michelle Yeoh nei panni della spadaccina Scían, Sophia Brown e Laurence O'Fuarain nei panni dei guerrieri solitari Éile e Fjall, Mirren Mack nei panni della principessa Merwyn, Lenny Henry nei panni del capo Sage Balor e Minnie Driver in quelli di Seanchaí. Nel frattempo, Francesca Mills interpreta Meldof, Zach Wyatt e Lizzie Annis sono i gemelli Syndril e Zacaré e Huw Novelli interpreta Fratello Morte.

A parte le immagini che vediamo nel trailer, si sa poco della trama di Blood Origin, ma i produttori della serie hanno confermato che approfondirà la storia del continente in cui è ambientata la serie principale con Henry Cavill, esplorando come i mondi inizialmente separati dei mostri, degli uomini e degli elfi sono diventati uno solo durante l'evento noto come 'Congiunzione delle Sfere'.

Intanto l'ultimo film con Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once ha battuto ogni record per la A24, la società che lo produce e distribuisce. Dopo una lunga attesa la pellicola è uscita anche nelle sale italiane lo scorso ottobre.

Per quanto riguarda la serie madre The Witcher, purtroppo Henry Cavill ha lasciato il suo ruolo a Liam Hesmworth, che lo rimpiazzerà nella Stagione 4.