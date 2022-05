The Witcher Blood Origin: nuova uscita e taglio episodi per il prequel di The Witcher?

The Witcher 2 ha preparato i fan a The Witcher Blood Origin, e in attesa di informazioni ufficiali da parte di Netflix un nuovo rumor potrebbe aver svelato la data d'uscita dell'attesa serie tv prequel delle avventure di Geralt di Rivia.

Secondo quanto riportato da Redanian Intelligence, infatti, un insider afferma che Netflix avrebbe in programma di pubblicare The Witcher: Blood Origin in ottobre. L'indiscrezione va contro i precedenti rumor secondo cui la serie sarebbe uscita in estate tra i mesi di giugno e agosto. Va notato che al momento Netflix non ha confermato ufficialmente alcuna data di uscita né fornito in alcun modo alcun suggerimento riguardo la distribuzione della serie, e tutte le informazioni riguardanti l'uscita dello show finora emerse lo hanno fatto esclusivamente tramite speculazioni e indiscrezioni.

Oltre l'aspetto legato alla data d'uscita, inoltre, il rapporto sostiene anche che The Witcher: Blood Origin avrà meno episodi del previsto: quando la serie venne annunciata da Netflix, venne riferito che sarebbe stata composta da sei puntate, ma il nuovo rapporto afferma che Blood Origin sarà ridotto a quattro puntate. Anche in questo caso, comunque, non sono arrivate né conferme né smentite da parte della piattaforma di streaming.

Per il momento dunque non possiamo che invitarvi a continuare a seguirci per restare aggiornati sulla situazione. Nell'attesa, guardate il trailer di The Witcher Blood Origin.