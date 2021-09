The Witcher: Blood Origin, viaggio sul set dello spin-off prequel: guardate il video

La prima edizione di TUDUM, l'evento globale Netflix appena conclusosi ci ha regalato davvero tante novità e anteprime riguardanti i titoli più hot della piattaforma, e tra questi non poteva mancare lo spin-off prequel The Witcher: Blood Origin, che ci ha portato sul set dello show.

È un gran giorno per i fan di The Witcher.

Poche ore fa si è tenuto infatti il panel Netflix dedicato agli adattamenti dei romanzi di Andrzej Sapkowski, e sono state le gioie riservate agli appassionati di questo universo.

Perché? Perché non solo è arrivata la conferma ufficiale di una terza stagione per The Witcher, ma è stata annunciata anche la realizzazione di ulteriori progetti a tema, come un nuovo film animato di The Witcher e una serie tv per tutta la famiglia.

Inoltre, la piattaforma ci ha permesso di realizzare un tour virtuale del set e delle location di The Witcher: Blood Origins, lo spin-off prequel della serie con Henry Cavill che racconterà dei primi Witcher e di ciò che ha portato all'evento conosciuto come Congiunzione delle Sfere.

A farci da guida è lo showrunner della serie, Declan de Barra, che tra una battuta e l'altra ci mostra anche degli scenari mozzafiato come quelli dell'Islanda, e rivela anche il logo della serie (che vedete anche in copertina e in calce alla notizia) e il titolo del primo episodio episodio "Of Ballads and Bloody Blades".

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per The Witcher: Blood Origin, ma vi terremo informati.