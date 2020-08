The Witcher: Blood Origin, le voci su Jason Momoa fanno sognare i fan

Le informazioni finora rivelate su The Witcher: Blood Origin sono decisamente poche: certi sono soltanto i nomi del team di produzione (in buona parte lo stesso della serie madre), così come è abbastanza sicuro il periodo storico in cui sarà ambientato lo spin-off. Ma il cast?

Sugli attori che incontreremo in questi nuovi episodi ambientati nel mondo creato da Andrzej Sapkowski non ci è ancora dato sapere nulla: tutto ciò che i fan hanno potuto fare finora è stato dilettarsi con il fantacasting, investendo i loro sogni in questo o quel nome altisonante.

Una schiera di nomi, dunque, dalla quale sembra emergere prepotentemente quello di Jason Momoa: la star di Game of Thrones e Aquaman è in queste ore al centro di una serie di rumor che girano incontrollati in rete e che vorrebbero l'ex-Khal Drogo tra i protagonisti della nuova serie ambientata nell'universo di Geralt, Yennefer e Ciri.

Si tratta, ovviamente, di semplice chiacchiericcio: per ora sarebbe davvero un azzardo prestare a queste voci più attenzione di quante ne meritino, ma ai sogni dei fan, si sa, non si possono mettere paletti. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Jason Momoa nello spin-off di The Witcher? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate tutte le informazioni finora svelate su The Witcher: Blood Origin; vediamo, invece, perché Henry Cavill non sarà in The Witcher: Blood Origin.