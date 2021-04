The Witcher: Blood Origins, annunciato l'inizio delle riprese e la sinossi ufficiale

Una foto condivisa dallo showrunner di The Witcher: Blood Origins ci ha permesso di vedere la sceneggiatura dello show prequel delle avventure di Geralt, inoltre Netflix ha condiviso la sinossi ufficiale della serie.

Come sapete, The Witcher: Blood Origins racconterà alcuni retroscena del mondo nato da un'idea di Andrezj Sapkowski, nelle sei puntate che compongono la serie assisteremo infatti alla creazione del primo cacciatore di mostri, mentre scopriremo come sono nati i famosi mostri presenti nel mondo di Geralt. Secondo quanto viene condiviso dal sito di fan Thewitcher.tv, lo show sarà girato nelle Canarie e le riprese dovrebbero iniziare nel mese di maggio, inoltre è presente la sinossi ufficiale di The Witcher: Blood Origins.

Ecco la trama della serie: "Blood Origins sarà una serie live action prequel di The Witcher composta da sei puntate. È ambientata nel mondo degli elfi, 1200 anni prima della società vista in The Witcher, mostrandoci la nascita del primo cacciatore di mostri e gli eventi che porteranno alla congiunzione delle sfere, quando gli universi degli uomini, degli elfi e dei mostri si sono uniti. O'Fuarain sarà Fjall, nato in un clan di guerrieri che hanno il compito di proteggere il re, Fjall ha dentro di sé una profonda cicatrice, causata dalla morte di una persona che amava, uccisa in battaglia per salvarlo. Si tratta di una ferita che lo costringe a non fermarsi mai. Mentre cerca un modo per riscattarsi, Fjall si troverà a combattere insieme a degli alleati inaspettati. Turner-Smith sarà Éile, una guerriera di elite con la voce di una dea, che ha abbondonato il suo clan e il suo posto come guardiana della regina per seguire la sua vocazione di musicista nomade. Una resa dei conti nel continente la porterà a riprendere in mano la sua spada nella sua ricerca di vendetta".

Per finire ecco alcuni dettagli del cast di The Witcher: Blood Origins.