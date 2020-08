The Witcher: Blood Origins farà luce sulla Congiunzione delle Sfere e altri misteri?

Il mondo di The Witcher è pieno di misteri da svelare: la prima stagione della serie con Henry Cavill ha soltanto grattato la superficie di quello che è lo sterminato universo creato da Andrzej Sapkowski, nell'attesa di approfondire alcune questioni con le prossime stagioni dello show e con lo spin-off da poco annunciato.

Proprio The Witcher: Blood Origins, in particolare, potrebbe risultare decisamente interessante da questo punto di vista: come molto probabilmente avrete letto, la serie avrà infatti luogo ben 1200 anni prima degli eventi che ci sono già stati narrati.

Ciò significa che avremo a che fare con un mondo che non ha ancora conosciuto i witcher, di cui potrebbe magari esserci finalmente spiegata l'origine; contestualmente, lo show potrebbe quindi approfondire la nascita delle varie superstizioni che da sempre accompagnano il cammino di Geralt e dei suoi simili.

C'è inoltre una questione non da poco da poter affrontare, che è quella della Congiunzione delle Sfere, evento di cui si fa spesso menzione nella serie madre e che sarebbe responsabile dell'arrivo degli uomini in un mondo fino ad allora dominato da elfi e nani. Insomma, le possibilità di scavare a fondo ci sono: cosa vorreste vedere in questo nuovo show Netflix? Fatecelo sapere nei commenti!

Nel frattempo, ripassiamo velocemente tutto ciò che sappiamo su The Witcher: Blood Origins; ecco, inoltre, per quale motivo Henry Cavill non farà parte di The Witcher: Blood Origins.