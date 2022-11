The Witcher: Blood Origin, un tweet annuncia il ritorno del Jaskier di Joey Batey!

The Witcher: Blood Origin, prequel della celebre serie Netflix ripresenterà un personaggio amatissimo dai fan. Stiamo parlando del bardo Jaskier che verrà nuovamente interpretato da Joey Batey che gli aveva già prestato in volto nella serie principale.

Nonostante i fan mostrano i malumori sul nuovo trailer di Blood Origins, le notizie sulla saga continua ad accavallarsi e a susseguirsi. Con la serie prequel in arrivo si prospetta anche un possibile ritorno di alcuni importanti nomi. Uno di questi è Joey Batey, interprete di Jaskier che è comparso in conferenza stampa ufficializzando la sua presenza ufficiale nel cast di Blood Origins.

A render ufficiale la cosa è stata l'attore Lenny Henry che sui propri profili social ha condiviso una foto con il collega nel corso dell'incontro stampa. "The Witcher: Blood origin press junket- tutto il giorno di ieri.. con questo ragazzo". Insomma, l'immagine è una nuova e più certa conferma del ritorno di Batey nei pannio di Jaskier. Il primo coinvolgimento dell'attore risale addirittura al 2021 dove non si sapeva con certezza se avrebbe realmente partecipato come voce narrante o come interprete. La conferma è arrivata solo qualche tempo dopo dove si è parlato per un ruolo effettivo.

Il vero narratore sarà il personaggio di Minnie Driver che è entrata nel cast di Blood Origins nelle vesti dell'elfa Seanchaí, custode delle tradizioni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!