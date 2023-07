The Witcher, è caccia a Ciri nel trailer della seconda parte della terza stagione!

La situazione nel Continente è completamente degenerata: la prima parte della terza stagione di The Witcher ci ha mostrato un mondo ormai al collasso, tra le pretese espansionistiche di Nilfgaard e una Ciri ormai nell'occhio del ciclone, e stando a quanto vediamo nel trailer di questa seconda parte la situazione sembra destinata a peggiorare.

Rilasciato mentre Rotten Tomatoes registra ancora il trionfo della prima parte della terza stagione di The Witcher (nonostante gli spettatori non sembrino poi così d'accordo), questo trailer che ci anticipa gli ultimi episodi in cui vedremo Henry Cavill nei panni di Geralt Di Rivia non fa infatti che rincarare la dose, mostrandoci un Continente ormai messo a ferro e fuoco dalle varie fazioni coinvolte in questa guerra senza fine.

Centro di tutto è ovviamente ancora una volta Ciri, il che porta inevitabilmente al coinvolgimento di Geralt e Yennefer: "Non siamo arrivati fin qui per dividerci" assicura il nostro cacciatore di mostri a quella che ormai è a tutti gli effetti la sua famiglia, e d'altronde è lo stesso Jaskier a ricordarci che la guerra scatenata da Nilfgaard sarà nulla in confronto a ciò che sarà capace di fare Geralt per proteggere la sua figlia spirituale.

Insomma, le cose da raccontare non mancano di certo ai cinque episodi in arrivo il prossimo 27 luglio: Netflix sarà all'altezza delle aspettative? Staremo a vedere! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della prima parte della terza stagione di The Witcher.