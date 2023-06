The Witcher, il cast commenta l'arrivo di Liam Hemsworth: 'Sarà alquanto bizzarro'

Il cast di The Witcher, la popolare serie Netflix finora capitanata da Henry Cavill, si sta preparando per l'esordio del nuovo Geralt di Rivia di Liam Hemsworth, e sebbene ci sia molto entusiasmo nell'aria tutti sanno già che l'impatto sarà alquanto bizzarro.

Come si legge su ComicBook, gli attori Joey Batey (Ranuncolo), Freya Allen (Ciri) e Anya Chalotra (Yennefer) hanno commentato l'arrivo di Liam Hemsworth in The Witcher, raccontando i propri sentimenti per la partenza della star Henry Cavill e come il recasting ha o meno avuto un impatto sulla preparazione per la quarta stagione della serie.

"Sono molto eccitata all'idea, non vedo l'ora di incontrarlo nei panni di Geralt", ha dichiarato Anya Chalotra. "Sarà bizzarro, certo, e sono sicura che sentirò molto la mancanza di Henry. Penso che sia normale, e che accadrà a tutti noi: è stata una parte importante della serie, però il suo addio non diminuirà il nostro entusiasmo per il futuro dello show." Nel frattempo, Batey ha aggiunto che l'assenza di Henry Cavill si sentirà anche fuori campo: "Dietro le quinte, è sempre stato un professionista molto, molto solidale e divertente, era sempre il primo a ridere nei giorni più difficili e a rallegrare l'atmosfera con le sue battute: Henry Cavill è cementato nel DNA dello spettacolo".

Per quanto riguarda il futuro della serie, Netflix ha già confermato la stagione 5 di The Witcher, sempre con Liam Hemsworth nei panni di Geralt. A differenza delle puntate precedenti, le stagioni 4 e 5 verranno girate back-to-back, una decisione che ha insospettito i fan spingendoli a pensare che la storia potrebbe concludersi presto.

The Witcher Stagione 3 vol. 1 è ora disponibile in streaming in esclusiva su Netflix.