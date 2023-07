The Witcher, per il cast Henry Cavill 'conosce più di chiunque altro la serie'

La terza stagione di The Witcher è arrivata su Netflix e con essa inizia l'addio a Henry Cavill: le prime impressioni dei fan su The Witcher 3 vertono tutte sull'incredibile ultima prova dell'attore nei panni di Geralt di Rivia.

Non stupisce la performance di Cavill se si pensa che il cast della serie Netflix ha rivelato come l'attore conosca meglio di chiunque altro tutto l'universo di The Witcher tanto da modellare la propria interpretazione sul Lupo Bianco dei romanzi di Andrzej Sapkowski.

"Per me è una boccata d'aria fresca avere qualcuno con cui lavorare che ama il materiale originale - ha detto Anya Chalotra a Variety - Lo è davvero. Perché conosce più di chiunque altro il mondo di The Witcher, tutte le sue regole e i termini. Quindi lavorare così è una benedizione".

Il grande attaccamento di Cavill a Geralt di Rivia ha saputo emozionare in tre stagioni i fan di The Witcher: adesso a trainare le redini del Lupo Bianco sarà Liam Hemsworth che debutta nei panni di Geralt con la quarta stagione. Il terreno del confronto è fertile per i fan che non hanno digerito l'addio di Cavill a The Witcher e per il cast dello show Netflix sarà bizzarro trovarsi sul set con un nuovo strigo ma Hemsworth è il futuro del franchise e come tale potrà regalarci di certo molte sorprese!