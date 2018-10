The Witcher: al cast tecnico si uniscono artisti di Black Sails e Viking

The Witcher, l'attesissima serie Netflix basata sull'universo dark fantasy creato dal romanziere polacco Andrzej Sapkowski, include nel suo cast tecnico alcuni membri delle troupe di importanti serie tv moderne.

Nello specifico si tratta dal supervisore degli effetti visivi Julian Parry, che in precedenza ha lavorato su Vikings, l'art director Chloe Klesta, che ha contribuito a creare il mondo di Nightflyers (serie sci-fi tratta dall'omonimo romanzo del creatore de Il Trono di Spade George R.R. Martin) e infine il costumista Tim Aslam, che in precedenza ha lavorato alla serie tv Black Sails.

Al momento, la serie è in pre-produzione, con tutti gli episodi della prima stagione già sceneggiati. Le riprese dovrebbero iniziare questo autunno in Ungheria, nei pressi di Bubapest, con sedi secondarie in Slovacchia e Sud Africa.

The Witcher non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è probabile che arriverà fra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Come precedentemente riportato, Henry Cavill interpreterà il protagonista Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri con speciali poteri che si muove in un mondo pericolosissimo fatto di intrighi politici, ambiziose streghe, razzismo e guerre sanguinarie.

Recentemente, inoltre, è stato riportato che per interpretare Ciri la produzione avrebbe optato per un'attrice di colore. Una sterile polemica si è ovviamente scatenata online, ma al momento gli ultimi rumor suggeriscono che questa particolare scelta di casting potrebbe cambiare.