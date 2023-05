The Witcher, la casting director sull'addio di Henry Cavill: 'Non commenterò, ma vorrei'

L'addio di Henry Cavill a The Witcher ha preso alla sprovvista proprio tutti, dai fan che ancora faticano ad accettare la cosa a chi la serie Netflix l'ha creata con le sue mani, dagli attori ai registi fino a chiunque abbia svolto un ruolo nella produzione, tra cui la direttrice del casting Sophie Holland.

Dopo le parole di Anya Chalotra al riguardo, è stata dunque proprio Holland a (non) commentare l'abbandono alla serie dell'attore de L'Uomo d'Acciaio, con la casting director dello show che ha preferito trincerarsi dietro un "vorrei ma non dico" che non riesce comunque a non lasciar trasparire tutta l'inevitabile amarezza del caso.

"Probabilmente non rilascerò commenti su questo. Mi piacerebbe, ma non lo farò. Sono davvero completamente proiettata a vedere cosa porterà Liam [Hemsworth] alla serie, ha una grande fanbase. La quarta stagione sarà un giusto mix di facce nuove e di volti che ritornano" sono state le parole della direttrice del casting.

Insomma, tanto ottimismo per quanto riguarda la capacità di Liam Hemsworth di non far rimpiangere il suo collega, ma altrettanto dispiacere per l'addio di un attore che, finora, è stato il vero e proprio simbolo della serie Netflix. Addii a parte, comunque, la showrunner Lauren Hissrich ci ha promesso una terza stagione di The Witcher molto orientata politicamente.