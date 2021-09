The Witcher, chi è più forte tra Geralt e Yennefer? Scopriamolo

Il 17 Dicembre tornerà su Netflix dopo una lunga attesa The Witcher 2. I fan non stanno più nella pelle, mentre l'interprete di Yennefer Anya Chalotra, racconta che il suo personaggio subirà un cambiamento. La giovane ha un legame speciale con Geralt e in molti si sono posti una domanda: chi è più forte tra i due? Chi vincerebbe in uno scontro?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Infatti, se parliamo dei libri, vincerebbe probabilmente sempre Yennefer, mentre come abbiamo visto, nel videogioco quasi sicuramente la vittoria andrebbe a Geralt. E nella serie?

Non dobbiamo dimenticare che Yennefer è considerata da molti una delle maghe più potenti del continente, essendo sempre stata lei un prodigio. Sa attaccare e sa difendersi molto bene dalle offensive di uno strigo solo, e soprattutto potrebbe rivelarsi molto più veloce di Geralt in uno scontro. Tuttavia Geralt è sicuramente molto abile con la spada, e ha una grande esperienza, che gli permette di giocare molto bene di strategia contro Yennefer, di cui lui conosce le qualità. E non dimentichiamo che Geralt può sempre servirsi di una pozione o due! Tuttavia, oltre alle capacità nella magia di Yennefer e a quelle di Geralt, il protagonista dello show dovrebbe star attento anche alla componente emotiva: conoscendoli, infatti, se per lui potrebbe giocare brutti scherzi, probabilmente per Yennefer un po' meno, perché in uno scontro a due lei pensa prima di tutto a portare a termine ciò che si è prefissata.

In linea di massima, in ogni caso, potremmo dire che dipende dalla situazione, ma molto probabilmente l'esperienza di Geralt, combinata alle sue capacità di combattimento ravvicinato, lo farebbero vincere qualche scontro in più rispetto a quanti ne potrebbe vincere Yennefer. Ma queste sono solo supposizioni.

Intanto, mentre attendiamo l'arrivo imminente di The Witcher 2, continuiamo a scoprire novità: a quanto pare questa nuova stagione sconvolgerà le vite di Yennefer e Ciri!